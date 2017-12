Gratta e annuncia al bar, "ho vinto due milioni di euro"

CAGLIARI, 11 DIC - Un gratta e vinci per sfidare la fortuna, come ogni giorno. Ma questa mattina un urlo di gioia ha interrotto il primo caffè di molti avventori del bar "Dal pescatore", a San Giovanni Suergiu, nel Sulcis, una delle zone più povere d'Italia. "Ho vinto due milioni di euro!", ha gridato quell'uomo che da anni frequenta il locale gestito da Angelo Nocco. Erano le 6.30 del mattino. "E' una persona che conosciamo bene - racconta all'ANSA il titolare del bar - è un operaio del polo industriale di Portovesme, avrà una quarantina di anni. Viene ogni giorno da noi, prende un caffè e compra un 'gratta e vinci'. Anche oggi è andata come al solito: ha ordinato e si è seduto al tavolo dopo aver comprato un 'Mega Miliardario' da 10 euro". Pochi istanti per grattare il biglietto e l'urlo improvviso del giocatore che ha colto tutti di sorpresa. "Si è alzato in piedi e ha gridato di aver vinto 2 milioni di euro - racconta ancora Angelo Nocco - si è avvicinato al bancone e mi ha mostrato il biglietto. Io ho cercato di controllare ma a quel punto lui si deve essere spaventato. Mi ha detto: 'se avessi vinto veramente 2 milioni di euro lo direi a te?'. Poi mi ha strappato di mano il tagliando: volevo fare una fotocopia per mostralo a tutti, ma lui deve aver avuto paura. Prima di uscire ha detto che mi avrebbe fatto un regalo". Non c'è quindi la certezza matematica della vincita milionaria, ma il comportamento successivo dell'operaio non lascerebbe spazio ai dubbi. "È salito in tutta fretta in macchina e per ben tre volte ha tentato di allontanarsi, ma l'auto si è bloccata sobbalzando e spegnendosi. Si comportava come se fosse emozionato, euforico. Anche un nostro cliente lo ha notato, pensava fosse ubriaco". Ora bisognerà attendere il momento dell'incasso del biglietto e la segnalazione che l'agenzia farà al bar per capire se effettivamente la dea bendata ha baciato il Sulcis e la Sardegna. Un'isola dove, forse proprio a causa della crisi, in molti tentano la fortuna al gioco. Secondo il report dei Monopoli relativo al 2016, in un solo anno nell'Isola sono stati bruciati 2,1 miliardi di euro nell'azzardo. (ANSA).