Droga: arresti nel Salento, hascisc arrivava dal Marocco

(ANSA) - BARI, 12 DIC - Otto persone sono state arrestate stamani dalla Squadra Mobile di Lecce in un'operazione antidroga disposta dalla Procura del capoluogo salentino, mentre una persona è ancora irreperibile; complessivamente le persone iscritte nel registro degli indagati sono 34, comprese quelle arrestate. All'operazione hanno concorso numerose pattuglie del locale Reparto Prevenzione Crimine, unità cinofile e personale delle Squadre Mobili di Bari, Brindisi e Novara. Degli otto arrestati, cinque sono salentini, uno di Bisceglie(Bat) e due marocchini. Un altro cittadino del Marocco è riuscito per ora a sfuggire alla cattura. Secondo quanto emerso dalle indagini, tutti gli indagati sarebbero coinvolti, a vario titolo, in numerose importazioni e trasporti di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hascisc in Salento, nonché della detenzione illegale di armi. Secondo gli investigatori, l'hascisc arrivava dal Marocco attraverso la penisola iberica, mentre la cocaina era fornita da esponenti della malavita calabrese.