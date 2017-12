Migranti:lettera Tusk per stop quote, sherpa Ue contro

(ANSA) - BRUXELLES, 12 DIC - A molti sherpa dei Paesi Ue non è piaciuta l'idea di mettere da parte il meccanismo di quote obbligatorie, per la ridistribuzione dei richiedenti asilo in situazioni di crisi, che hanno trovato nella nota del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Il documento, indirizzato ai leader, è mirato ad orientare la discussione sui migranti al vertice di giovedì e venerdì. Alcuni Paesi, spiegano fonti diplomatiche, hanno chiesto che la lettera fosse riscritta.