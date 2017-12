Gb: 'stupro a Westminster', al via processo

(ANSA) - LONDRA, 12 DIC - Un giovane funzionario Tory, già assistente del deputato Craig Mackinlay, è stato accusato formalmente di stupro in tribunale per una serie di episodi avvenuti nel palazzo del Parlamento britannico un anno fa. Si tratta di Samuel Armstrong, 24 anni, denunciato da una collega ventenne della quale egli avrebbe approfittato almeno due volte, dopo averla fatta bere di sera nello studio personale del deputato conservatore, dentro Westminster. Armstrong nega, ma il procuratore Heywood ha parlato di indizi pesanti contro di lui, confermati fra l'altro da una donna delle pulizie in servizio negli edifici parlamentari che ha raccontato d'essersi imbattuta a tarda ora nella vittima mentre questa si allontanava sotto shock. L'ex funzionario deve adesso rispondere di 4 capi d'imputazione, due per violenza sessuale e due per aggressione. La sentenza è attesa nelle prossime settimane. Il suo è il primo caso recente a finire in tribunale sullo sfondo dell'ultima ondata di denunce e sospetti di molestie a Wesminster