Incendi: fiamme in capannone nel milanese, evacuata scuola

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Un incendio in un capannone, nel Milanese, ha provocato l'evacuazione a scopo prudenziale di una scuola, l'International School of Milan, dalla quale sono state allontanati circa 900 alunni oltre i docenti e il personale scolastico. Sul posto, a Baranzate di Bollate (Milano) si trovano i vigili del fuoco, con nove autopompe, e i carabinieri. Al momento non si registrano feriti, ma dato che i fumi si dirigevano verso il plesso scolastico, a scopo prudenziale sono stati evacuati tutti i presenti. I vigili del fuoco hanno inviato sul posto anche il nucleo Nbcr specializzato nel rilevare eventuali pericoli ambientali.