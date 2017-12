Isis: jihadista Meriem condannata in contumacia a 4 anni

(ANSA) - VENEZIA, 12 DIC - Meriem Rehaily, la 22enne foreign fighter di origini marocchine partita da Arzegrande (Padova) nel luglio del 2015 per andare a combattere in Siria nelle file dell'Isis, è stata condannata oggi in contumacia dal Tribunale di Venezia a 4 anni di reclusione, all'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici e all'espulsione a fine pena. Alla lettura della sentenza non erano presenti i genitori della giovane. Durante l'intero processo non è stato possibile appurare se Meriem, come sosterrebbe una testimone, sia effettivamente morta lapidata per adulterio a Raqqa. Il pm Francesca Crupi aveva chiesto per la ragazza una condanna a 5 anni.