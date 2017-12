Cadavere nelle campagne di Chivasso, forse morto assiderato

(ANSA) - TORINO, 13 DEC - Questa mattina a Chivasso, in via Mezzano, ai margini di una campo, è stato rinvenuto il cadavere di uomo. Il corpo, che non presenta segni esterni di violenza né lesioni, è stato notato da un passante. L'uomo potrebbe essere morto per assideramento. Al polso portava un braccialetto sanitario. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Chivasso.(ANSA).