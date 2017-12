M5s: Toninelli, Berlusconi? Anziano signore che fa battute

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Dice che sente il bisogno di scendere in campo per salvare l'Italia dal Movimento Cinque Stelle? Mi fa quasi simpatia, alla fine è un anziano signore che fa battute, anche se gli consiglio di aggiornarle un po', visto che sono sempre le stesse". Così Danilo Toninelli (M5s) ai microfoni di Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. "Dai giorni in cui firmò il contratto con gli italiani, senza mantenerne nessun punto. Ma di cosa stiamo parlando? Ha approvato la legge Fornero. Berlusconi non ci tange minimamente, mi dispiace ci sia ancora qualcuno disposto a credergli, basterebbe andare su Google e guardare la sua carriera politica e le indagini giudiziarie che lo hanno riguardato. E' un condannato per una frode fiscale. Diciamo - aggiunge Toninelli - che il suo curriculum non è quello del salvatore della patria, ma del rovinatore della patria".