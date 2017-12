Omicidio Mollicone: c'è un quinto indagato, altro cc

(ANSA) CASSINO (FROSINONE), 13 DIC - Quinto indagato per l'omicidio di Serena Mollicone. Si tratta di un carabiniere accusato di favoreggiamento: è il terzo militare iscritto nel registro degli indagati per la morte della studentessa di Arce uccisa più di 16 anni fa. Il carabiniere ora indagato è attualmente in servizio in un'altra provincia laziale. Era già stato oggetto di accertamenti agli inizi dell'inchiesta.