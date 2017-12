Picchia amico e ne violenta compagna, arrestato in Francia

(ANSA)- MILANO, 13 DIC - Un 29 enne tunisino domiciliato a Turbigo (Milano) è stato arrestato dai carabinieri di Legnano (Milano) ad Annecy (Francia), d'intesa con la Polizia Nazionale francese, in esecuzione di mandato di arresto europeo per violenza sessuale, rapina e spaccio di droga, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio (Varese). L'uomo è accusato di aver stordito a bastonate un amico dopo avergli venduto della cocaina e di aver violentato la compagna di lui mentre era ospite a casa loro a Turbigo, nella notte tra il 21 e il 22 novembre scorsi. In casa della coppia, entrambi italiani, era presente anche il loro bimbo di un anno e mezzo. Per fuggire in Francia il 29 enne ha rapinato l'auto dei coniugi aggrediti. (ANSA).