Usa, consigliera afroamericana lascia Casa Bianca

(ANSA) - WASHINGTON, 13 DIC - Lascia la Casa Bianca Omarosa Manigault Newman, consigliera di Donald Trump ed ex responsabile della comunicazione dell'Office of Public Liaison, la 'front door' della presidenza. La portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha annunciato che Omarosa si e' dimessa ieri "per perseguire altre opportunità" e che le sue dimissioni saranno effettive dal 20 gennaio. Ex concorrente del reality show di Trump 'The Apprentice', Omarosa Manigault, 43 anni, era una delle più note sostenitrici afroamericane del tycoon.