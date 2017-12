Usa: hackerato Twitter Anderson Cooper, 'Trump perdente'

(ANSA) - NEW YORK, 13 DIC - L'account Twitter di Anderson Cooper, uno dei volti di punta della Cnn, e' stato hackerato: agli hacker e' imputabile il tweet contro Donald Trump, in cui il presidente e' definito un ''patetico perdente''. ''Mi sono svegliato questa mattina per venire a conoscenza che qualcuno e' entrato sul mio account Twitter. Non twitto da giorni. Stiamo valutando come sia accaduto'' afferma Anderson Cooper facendo eco alle parole della Cnn.