Carceri: in permesso premio, detenuto evade dalle Vallette

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Un detenuto croato di 32 anni, in permesso premio di due giorni, non è rientrato nel carcere di Torino, dove avrebbe concluso a gennaio una condanna per rapina. L'evasione, resa nota soltanto oggi, risale allo scorso 4 dicembre. A darne notizia è l'Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, che ieri aveva sollevato il caso della presenza nella casa circondariale dell'ex Br Susanna Ronconi, spettatrice ad un laboratorio teatrale della struttura. "Non si può assistere inermi dinanzi al fenomeno delle carceri 'colabrodo' in cui l'unica occasione certa è quella di darsi alla fuga", commenta il segretario generale Osapp, Leo Beneduci. "Siamo alla deriva istituzionale - aggiunge - e questo è inaccettabile, per rispetto delle donne e degli uomini della polizia penitenziaria, degli operatori penitenziari e di coloro che credono nella dignità dell'esecuzione penale che non può avere questi esiti beffardi".(ANSA).