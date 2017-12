Berlusconi, Salvini? Non commento, aspetto di vederlo

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "No, non commento, voglio incontrarmi con Salvini e con lui parlare di queste cose. Non ho mai ragionato su questi temi, sono decisioni prese dai gruppi parlamentari. Anche sulla legge Fornero non le rispondo, è un tema su cui non mi sono mai applicato, il gruppo ha assunto le sue posizioni". Lo afferma Silvio Berlusconi alla presentazione del libro di Bruno Vespa a chi gli chiede un commento alle dichiarazioni di Salvini sulla sospensione di tutti gli incontri tra Lega e Fi, finché non si avranno spiegazioni ufficiali sul voto contrario di Fi all'iter veloce per la legge del leghista Molteni che cancella lo sconto di pena per i reati gravissimi".