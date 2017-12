Usa: riforma fisco più vicina

(ANSA) - WASHINGTON, 13 DIC - I repubblicani alla Camera e al Senato Usa hanno raggiunto un accordo per armonizzare la proposta di legge sulla riforma fiscale voluta dal presidente Donald Trump, un passo che prelude al voto atteso per la prossima settimana e per il quale quindi ci sarebbero i numeri necessari per l'approvazione e per consentire che il testo arrivi sul tavolo del presidente per la firma entro Natale, come promesso da Trump. Lo riferisce il New York Times citando fonti informate.