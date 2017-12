Elezioni:M5S, ok commissione risoluzione missione Osce

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - In commissione Affari Costituzionali della Camera è stata approvata "all'unanimità dei presenti" la risoluzione presentata da M5s che chiede al governo di adottare tutte le iniziative necessarie al fine di assecondare una missione dell'Osce, in occasione delle prossime elezioni in Italia". E' quanto sottolinea Emanuele Scagliusi, deputato M5S e delegato Osce. Il monitoraggio, spiega Scagliusi, si compone di "4 livelli" e include, nel caso l'Osce ne valuti la necessità, la presenza degli osservatori nei seggi.