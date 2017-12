Brexit: governo May battuto su emendamento chiave

(ANSA) - LONDRA, 13 DIC - Schiaffo per il governo di Theresa May battuto in serata alla Camera dei Comuni su un emendamento cruciale alla European Union (Withdrawal) Bill, la legge quadro destinata ad attuare la Brexit. L'emendamento, presentato da una quindicina di deputati conservatori 'ribelli' e appoggiato dalle opposizioni, laburisti in testa, obbliga a inserire nel testo l'impegno per un voto vincolante del Parlamento britannico sugli accordi finali sul divorzio dall'Ue che l'esecutivo negozierà con Bruxelles: 309 i voti a favore, 305 i contrari.