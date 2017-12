Senzatetto morto carbonizzato dentro auto nel veronese

(ANSA) - VERONA, 13 DIC - Un uomo 50enne, senza fissa dimora, è morto carbonizzato stasera all'interno di un'automobile in parcheggio, a Santa Maria di Zevio (Verona). Secondo una prima ricostruzione, il senzatetto aveva trovato rifugio nell'auto probabilmente per ripararsi dal freddo, ma qualcosa avrebbe innescato una fiamma, o una scintilla, e il fuoco ha avvolto la vettura, non lasciando scampo all'uomo. Quando sul posto sono giunti i sanitari del Suem 118, assieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, il 50enne era già privo di vita, ed è stato estratto carbonizzato dall'abitacolo. I militari dell'Arma stanno svolgendo accertamenti per ricostruire l'esatta causa della tragedia.