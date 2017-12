(ANSA) - PECHINO, 14 DIC - La procura ha chiesto una condanna a 25 anni di carcere e una multa di 109 milioni di dollari per Choi Soon-sil, la "sciamana" e confidente di lunga data della ex presidente della Corea del Sud, Park Geun-hye, parte dello scandalo di corruzione che ha spazzato assetti istituzionali ed economici nel Paese fino all'impeachment della prima donna divenuta Capo dello Stato. Choi, 61 anni, è detenuta da novembre 2016 per i 18 capi d'accusa tra cui abuso di potere, coercizione e truffa.