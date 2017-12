(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Il MoVimento 5 Stelle ha depositato una istanza, ai sensi dell'art 55 comma 7 del Regolamento del Senato, mediante la quale ha chiesto in via d'urgenza di inserire nel calendario dei lavori d'Aula l'abolizione dei vitalizi e dei privilegi dei politici. La richiesta dovrebbe essere votata oggi in Aula del Senato. E' l'ultima occasione per per ripristinare giustizia, equità e dignità e il nostro regalo di Natale per gli Italiani. Sempre che qualcuno non abbia il coraggio di portarlo via da sotto l'albero". Lo comunica, in una nota, Giovanni Endrizzi, capogruppo del M5s Senato.