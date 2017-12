Appello accademici contro manifestazione CasaPound

(ANSA) - PERUGIA, 14 DIC - Appello di un gruppo di accademici e studiosi contro la manifestazione di CasaPound prevista sabato a Perugia, a Ponte San Giovanni. Con esso i firmatari, tra i quali l'ex membro laico del Csm Mauro Volpi, intendono "denunciare i valori portati avanti dal movimento". "La crisi sociale che precipita sempre più in basso, frutto di un capitalismo neo-liberista che accresce le diseguaglianze, togliendo speranza e futuro ai giovani - si legge nel documento -, schiacciati dai fantasmi della disoccupazione e della distruzione del welfare, produce il ritorno di valori come razzismo, xenofobia, mixofobia, omofobia, maschilismo". Accademici e studiosi prospettano anche il rischio che risorga "ciò che non si può chiamare che in un modo: il fascismo". "Per questo è necessario che la città di Capitini, la Perugia multietnica e democratica, e la regione di San Francesco - concludono - dicano un secco no a questo ritorno al passato, riaffermando i valori della Costituzione antifascista". (ANSA).