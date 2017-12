Expo: verso riunione filoni inchiesta Milano su Sala e altri

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Potrebbero essere riuniti i due filoni dell'inchiesta con al centro l'appalto della Piastra dei Servizi di Expo, ossia quello in udienza preliminare a carico di sette imputati, tra cui l'ex manager di Expo Angelo Paris e l'ex dg di Ilspa Antonio Rognoni, e quello con la nuova accusa contestata al sindaco di Milano Giuseppe Sala di concorso in abuso d'ufficio proprio con l'ex manager Paris su una parte del capitolo del 'verde' della maxi gara d'appalto. In prospettiva ci potrebbe essere anche una riunione dei due filoni con il processo immediato per falso che si aprirà per Sala il 20 febbraio. E' l'effetto del rinvio al 2 febbraio dell'udienza preliminare deciso dal gup Giovanna Campanile dopo che i sostituti pg Vincenzio Calia e Massimo Gaballo hanno presentato una richiesta di differimento dell'udienza. Il rinvio si è reso necessario anche perché il legale di Paris, l'avvocato Luca Troyer, ha sollevato un difetto di notifica e quindi per Paris dovrà essere rifatto l'atto di chiusura indagini.