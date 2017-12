Consip: Sessa non risponde a gip,eccepito difetto procedura

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Si è avvalso della facoltà di non rispondere al gip, eccependo un difetto di procedura, il colonnello Alessandro Sessa, ex vicecomandante del Noe, sospeso dalle funzioni nei giorni scorsi nell'ambito dell'inchiesta Consip. Il difensore di Sessa, Nicola Capozzoli, ha motivato il rifiuto del suo assistito, indagato per depistaggio dalla procura di Roma, a essere interrogato sostenendo che tale atto doveva precedere l'emissione del provvedimento con il quale è stata disposta la sua interdizione dalle funzioni di carabiniere. Mentre l'interrogatorio di garanzia di Gian Paolo Scafarto, sospeso dalle funzioni insieme con il collega Alessandro Sessa nel quadro degli accertamenti su Consip, è stato rinviato a martedì prossimo, 19 dicembre, per motivi di salute dell'ufficiale dell'Arma.