(ANSA) - BAGHDAD, 14 DIC - Trentotto persone condannate per "crimini di natura terroristica" sono state giustiziate in Iraq, secondo quanto rende noto oggi il ministero della Giustizia di Baghdad. Le esecuzioni fanno seguito ad altre 42 avvenute il 25 settembre, tutte nel carcere di Nassiriya, nel sud del Paese. In giugno si erano avute altre 14 impiccagioni.