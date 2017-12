Maltempo: torna allerta giallo nel Levante Ligure

(ANSA) - GENOVA, 14 DIC - Ancora un allerta per il maltempo nel Levante Ligure. La Protezione civile regionale ha diffuso l'allerta meteo diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo previsionali. L'allerta è 'giallo' per piogge diffuse sui bacini grandi dalle 4 alla mezzanotte di domani, venerdì. Criticità verde sulle altre zone . Da alcune ore sono riprese le precipitazioni sulle zone del Levante ligure e in particolare dello spezzino coinvolte nell'evento dei giorni scorsi. Si tratta di piogge diffuse che interessano una zona con terreni già saturi. Inoltre il deflusso dei corsi d'acqua principali, pur in diminuzione, resta ancora su valori superiori a quelli base. I fenomeni interesseranno con maggiore probabilità lo spezzino e la zona del fiume Magra. Saranno possibili innalzamenti del livello idrometrico nei bacini grandi. Previste nuovamente mareggiate intense più persistenti lungo le coste del Centro e del Levante. Il vento sarà meridionale con raffiche di burrasca fino a 100 km/h sul Ponente e sul Levante.