(ANSA) - BIELLA, 14 DIC - Aveva affittato un garage condominiale per ripararsi dal freddo, ma quando gli inquilini lo hanno scoperto hanno chiamato i Carabinieri. E' la storia di un clochard quarantenne, senza fissa dimora, del Biellese. Per avere un riparo, soprattutto nella notte, con l'arrivo di neve e gelo, aveva deciso di prendere in affitto un box dicendo che gli serviva come deposito per attrezzi. I residenti del condominio, venuti a conoscenza che l'uso era differente da quello dichiarato, non hanno gradito la sua presenza e hanno chiamato le forze dell'ordine per allontanarlo.(ANSA).