(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "L'approvazione definitiva della legge sul #biotestamento è un importante e positivo atto di responsabilità del #Parlamento. D'ora in poi i malati, le loro famiglie, gli operatori sanitari saranno meno soli in situazioni drammatiche". Lo afferma la presidente della Camera Laura Boldrini in un tweet.