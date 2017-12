(ANSA) - ROMA, 14 DIC -"Insieme": è questo il nome con cui scendono in campo, a fianco del Pd, Psi, Verdi e Area Civica, i prodiani. Sul simbolo, oltre alla scritta "Italia Europa", compaiono, su uno sfondo bianco, i simboli dei Verdi, del Psi e il bollo arancione di Aera Civica e figura, al centro, un ramoscello d'Ulivo. "E' un ricordo che non è nostalgia ma impegno", spiega il prodiano Giulio Santagata presentando una lista che, rimarca, "non vuole essere testimonianza ma contribuire alla linea programmatica del centrosinistra".