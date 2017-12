Grecia: oggi sciopero generale e cortei contro il governo

(ANSA) - ATENE, 14 DIC - E' in corso lo sciopero generale di 24 ore proclamato in Grecia dalle sigle sindacali per protestare contro un piano del governo che introduce un giro di vite sul diritto di sciopero. L'agitazione ha portato all'interruzione dei collegamenti via mare con le isole, alla chiusura delle scuole pubbliche mentre negli ospedali vengono accettati solo i casi urgenti. Negli aeroporti - dove lo sciopero è di 4 ore - si registrano voli cancellati e ritardi, i trasporti pubblici funzioneranno solo nelle fasce orarie di garanzia. Ad Atene in migliaia si sono radunati per manifestazioni anti-governative, i cortei sono previsti in 50 città.