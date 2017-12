Gb: Grenfell Tower, messa a St.Paul per ricordare 71 vittime

(ANSA) - LONDRA, 14 DIC - Sei mesi dopo il rogo della Grenfell Tower a Londra, le massime autorità britanniche e 1500 persone fra parenti delle vittime, sopravvissuti, soccorritori e volontari hanno partecipato nella cattedrale di St. Paul a una messa di suffragio per ricordare i 71 morti nella tragedia. La premier conservatrice Theresa May col leader dell'opposizione Jeremy Corbyn e numerosi membri della famiglia reale, fra cui il principe Carlo con la moglie Camilla, William, Kate e Harry, hanno voluto portare la loro solidarietà alle famiglie che hanno perso i loro cari nel terribile incendio divampato la notte del 14 giugno scorso nel grattacielo del quartiere londinese di North Kensington. La cerimonia interreligiosa è stata celebrata dal vescovo anglicano di Kensington, Graham Tomlin, che ha sottolineato come nella vicenda ci siano ancora "così tante questioni irrisolte per la comunità".