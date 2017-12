Corea Nord: Xi e Moon, mai più guerre nella penisola

(ANSA) - PECHINO, 14 DIC - Cina e Corea del Sud concordano sul fatto che nella penisola coreana non debbano esserci più guerre e che la denuclearizzazione debba essere raggiunta con il dialogo e i negoziati. Lo hanno concordato i presidenti Xi Jinping e Moon Jae-in nel summit avuto oggi a Pechino dopo le aspre tensioni dei mesi scorsi per lo spiegamento al Sud dei sistemi antimissile americani Thaad come deterrenza verso il Nord. "Il miglioramento dei rapporti tra Sud e Nord" aiuterà il percorso sull'abbandono delle ambizioni atomiche di Pyongyang.