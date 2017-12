Gerusalemme: Hamas, ogni venerdì sia giorno di rabbia

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 DIC - Il capo politico di Hamas Ismail Haniyeh ha chiesto che d'ora in poi ogni venerdì sia dichiarato "giorno di rabbia" contro la decisione di Trump su Gerusalemme e fin quando questi non la ritirerà. Haniyeh è intervenuto alla manifestazione pubblica in corso a Gaza per i 30 anni della fondazione della fazione islamica. "Lavoreremo perché l'amministrazione Usa - ha proseguito - cambi questa ingiusta dichiarazione". "Il nostro obiettivo è rompere la posizione americana, butteremo giù la decisione di Trump una volta per tutte".