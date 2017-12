Tentò di rapire una neonata, risarcirà i genitori

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Risarcirà i genitori della neonata che provò a rapire nel luglio scorso alla Clinica Mangiagalli, la 33enne ecuadoriana a processo a Milano, accusata di sequestro di persona aggravato e sottrazione di minori. L'accordo sulla cifra è stato depositato oggi dal difensore della donna, l'avvocato Nicola D'Amore. Il collegio si è invece riservato sull'istanza di una perizia psichiatrica, presentata dalla difesa, per valutare lo stato psicologico dell'imputata al momento del gesto. La casalinga di Mediglia, stando alla sua versione, aveva tenuto nascosto al suo attuale convivente, un operaio, di aver abortito "per paura di essere lasciata". Aborto di cui nessuno si era accorto in quanto aveva preso parecchi chili, al punto da fare credere che la gravidanza stesse procedendo per il meglio. Il giorno in cui avrebbe dovuto dare alla luce quel figlio, che invece non portava più in grembo, ha tentato di rapire una bimba.