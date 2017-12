Iraq: Alta Corte, militari Gb commisero crimini di guerra

(ANSA) - LONDRA, 14 DIC - L'Alta Corte di Londra ha riconosciuto oggi la responsabilità di militari britannici per crimini di guerra compiuti in Iraq anni fa. Il verdetto si riferisce a quattro denunce relative a casi di maltrattamento di prigionieri iracheni, ma potrebbe estendersi ad altre centinaia di vicende giudiziarie ancora aperte nei confronti di soldati di Sua Maestà dislocati in Iraq all'epoca dell'occupazione anglo-americana del Paese. Stando ai giudici, i militari coinvolti in questi quattro casi hanno violato la Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra e detenuto civili (nessuno dei quali risultato "coinvolto in attività terroristiche o accusato di porre alcuna reale minaccia alla sicurezza", stando alle parole del giudice relatore Leggatt) in condizioni crudeli e disumane. Mentre il ministero della Difesa si è macchiato anche di violazione del dello Human Rights Act del 1998, la legge britannica per la tutela dei diritti umani, nell'organizzazione delle strutture detentive seguita all'invasione del 2003.