Nuova ambasciata Usa a Londra, è fortezza sul Tamigi

(ANSA) - LONDRA, 14 DIC - Una "fortezza sul Tamigi". Così i media britannici definiscono la nuova ambasciata degli Stati Uniti nel sud-ovest di Londra, zona di Nine Elms. E' la sede diplomatica più costosa mai costruita: per realizzare l'edificio di dodici piani a forma di cubo, che sorge al centro di una zona difesa con tanto di fossato pieno d'acqua, è stato sborsato un miliardo di dollari, molti di più rispetto ai 370 milioni previsti. Non sono mancate le polemiche sui costi per il luogo che ospiterà a partire dal prossimo mese i funzionari americani già impegnati in un trasloco dalla storica sede nel centro di Londra, a Grosvenor Square, sull'altro lato della piazza rispetto all'ambasciata italiana. Ma le autorità Usa hanno voluto a tutti i costi realizzare un 'maniero' fortificato lungo il fiume per proteggersi da attacchi terroristici. Così l'edificio è stato costruito con muri perimetrali ricoperti da vetri resistenti alle esplosioni, mentre gli accessi esterni prevedono una serie di blocchi a prova di camion bomba.