(ANSA) - NEW YORK, 14 DIC - "Ho visto cose, situazioni che mi hanno messo a disagio": cosi' Omarosa Manigault, ex modella afroamericana divenuta uno dei consiglieri del presidente americano Donald Trump, parla alla Abc del suo improvviso addio alla Casa Bianca. "Abbiamo avuto una discussione molto franca col capo dello staff John Kelly sulle mie preoccupazioni, questioni che ho sollevato e per le quali ho deciso di dimettermi", spiega la donna: "C'erano molte cose che ho visto nel corso dell'ultimo anno che mi hanno reso moto infelice".