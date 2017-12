(ANSA) - BRUXELLES, 14 DIC - Sul dossier migrazione "la divisione è tra Est e Ovest", sull'Unione economica e monetaria "tra Nord e Sud". "Queste divisioni sono accompagnate da emozioni che rendono difficile anche trovare un linguaggio comune e argomenti razionali per il dibattito. Per questo dovremo lavorare sulla nostra unità in modo più intenso ed efficace". Lo afferma il presidente del consiglio europeo Donald Tusk entrando al summit, evitando però le domande dei giornalisti, che rimanda alla conferenza stampa di domani.