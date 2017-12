Preso Igor il russo, il killer di Budrio, dopo una sparatoria in cui ha ucciso due agenti e un civile

Norbert Feher alias Igor Vaclavic, conosciuto come "Igor il russo" e responsabile di due omicidi in Emilia-Romagna lo scorso maggio.

L’arresto del latitante serbo accusato degli omicidi del barista Davide Fabbri di Budrio (Bologna) e della guardia ecologica volontaria Valerio Verri di Portomaggiore (Ferrara), l’1 e l’8 aprile, è avvenuto durante una sparatoria, in cui sono morte tre persone, nella zona di El Ventorrillo, compresa tra le città di Terruel in Andorra e Albalete del Arzobispo.

"Igor il russo" è stato catturato alle tre di mattina, tra i comuni di Cantavieja e Mirambel, nella provincia di Teruel in Spagna, dopo una caccia all’uomo scattata in seguito alla sparatoria in cui ieri sera avrebbe ucciso tre persone, tra cui un civile e due agenti della Guardia Civil. Lo riferiscono i media spagnoli.

La Procura della Repubblica di Bologna, coordinando i carabinieri del Ros e del comando provinciale di Bologna e Ferrara, aveva da tempo un’attività di indagine con rogatorie in Spagna, avendo trovato riscontri sulla presenza del ricercato, di origine serba. Altre indagini sono state fatte proprio in Serbia, in Austria e Francia, con trasferte degli investigatori, di concerto anche con le autorità di polizia spagnole.

La polizia scientifica italiana ha confermato, dal riscontro delle impronte digitali, che la persona arrestata è proprio "Igor".

«Spero che sconti la pena dovuta e che possa essere finalmente fatta giustizia. Anche se questo non potrà mai cambiare il mio dramma». Così Maria Sirica, vedova del barista Davide Fabbri, alla notizia dell’arresto del latitante serbo in Spagna.