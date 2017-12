Striscione con svastica su sede Cgil nello spezzino

(ANSA) - LA SPEZIA, 15 DIC - Uno striscione, con la scritta "Siete servi di uno stato corrotto" e una svastica, è stato trovato stamani davanti all'ingresso della sede dello Spi Cgil di Ceparana, località nel comune di Bolano (La Spezia). "Se pensano di intimidirci sbagliano di grosso. La Cgil andrà avanti", dice Lara Ghiglione della segreteria della Camera del Lavoro. Un attacco da ascrivere al "preoccupante rigurgito neo fascista che sta attraversando il Paese e la Liguria", con aperture di sedi di gruppi di estrema destra in particolare a Genova e Spezia. Sull'episodio stanno indagando carabinieri e Digos. "Fatti come questi ci devono indurre a continuare nel nostro impegno con ancora maggiore forza e convinzione a difesa dei valori della democrazia", spiega il segretario regionale della Cgil Federico Vesigna. "Da parte nostra - aggiunge Ghiglione - la risposta sarà ferma, continueremo con le nostre battaglie di civiltà, come quella per lo Ius Soli, e ad organizzare mobilitazioni antifasciste".