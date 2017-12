Arresti a Ostia, ex dirigente filmato mentre prende mazzetta

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Sarebbe stato filmato mentre intascava una mazzetta l'ex responsabile dell'ufficio tecnico dell'edilizia privata del X municipio, Franco Nocera, finito oggi ai domiciliari nell'ambito di un'indagine della Squadra Mobile e del commissariato di Ostia. A quanto reso noto, nel corso delle indagini è stato videoregistrato l'incontro nel suo ufficio con l'imprenditore Stefano Polverini, anche lui finito ai domiciliari, durante il quale quest'ultimo, che sarebbe stato favorito nell'iter delle pratiche presentate all'ufficio tecnico del Municipio diretto all'epoca da Nocera, gli avrebbe consegnato una somma di denaro a titolo "di parziale corrispettivo per la sua corruzione". Arresti domiciliari anche per l'imprenditore Valerio Biancardi. L'ex dirigente del municipio e i due imprenditori sono indagati per corruzione, abuso d'ufficio, falsità ideologica e millantato credito.