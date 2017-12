(ANSA) - BERLINO, 15 DIC - I colloqui per una possibile Grosse Koalition fra Spd e Unione cominceranno "all'inizio di gennaio", e dovrebbero chiudersi già la seconda settimana di gennaio. Lo ha detto Martin Schulz, rispondendo a una domanda in conferenza stampa alla Willy Brandt Haus. Schulz ha spiegato che mercoledì prossimo, 20 dicembre, ci sarà un altro incontro dei vertici del partito, e l'11 gennaio una giornata di clausura del presidio. Il leader dei socialdemocratici ha anche annunciato una commissione di 12 persone per affrontare i colloqui.