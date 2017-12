Gb: arriva una donna alla guida delle news della Bbc

(ANSA) - LONDRA, 15 DIC - Cresce lo spazio per le donne al vertice della Bbc: lo conferma oggi l'annuncio della nomina a direttore dell'intero settore news di Fran Unsworth, che subentrerà dall'inizio del 2018 a James Harding su una poltrona che secondo l'agenzia Pa vale un contratto da 340.000 sterline all'anno. La decisione è stata formalizzata oggi dal direttore generale dell'emittente pubblica britannica, Tony Hall, e arriva dopo le polemiche sul divario di genere nei compensi fra i grandi nomi televisivi del Regno che non avevano risparmiato neppure la 'zietta': come popolarmente viene chiamata proprio la Bbc. "Sono felice e orgogliosa di poter guidare un team di persone di così tanto talento e dedizione", ha commentato la prescelta, veterana di un'azienda nella quale lavora dal 1980 e in cui aveva finora ricoperto vari ruoli tra cui quello di vicedirettore. "In un mondo complesso come oggi, il giornalismo della Bbc - ha concluso Unsworth - conta più che mai".