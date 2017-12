Natale: presepe detenuti esposto a mostra Città di Castello

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 15 DIC - Viene dal carcere di Perugia ed è stato realizzato da quattro detenuti - Gennaro, Mario, Pasquale e Roberto - uno dei presepi esposti alla Mostra internazionale di Città di Castello di arte presepiale. I quattro autori hanno avuto dalla direzione del carcere il permesso di utilizzare la sala hobby per poterlo realizzare, con materiali riciclati come cartone, cassette di frutta, plastilina, ghiaia, corteccia di albero, muschio, acquarelli e colla. Hanno impiegato circa venti giorni, adoperando attrezzi di fortuna, una forbice per neonati, vecchi tagliaunghie, taglierini fatti con temperamatite, una sega ricavata con la metà di una bomboletta. Ne è uscita fuori un'opera "bella sotto molti aspetti", ha dichiarato, prendendola in consegna, la presidente dell'associazione Amici del Presepio di Città di Castello, Donatella Antinori. L'opera sarà esposta, insieme alle altre 200 selezionate per l'edizione 2017 della rassegna di Città di Castello, che si concluderà il 7 gennaio prossimo, nella cripta del duomo cittadino. Tra i 'pezzi pregiati' della mostra, quello realizzato dal gruppo presepistico di Monte Porzio Catone, per la prima volta ospite a Città di Castello, con scene ambientate nella città di Assisi. (ANSA).