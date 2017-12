(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Mariastella Gelmini esclude che Forza Italia voglia realizzare un'alleanza di governo con il Pd dopo le prossime elezioni politiche. La coordinatrice regionale lombarda degli azzurri lo ha detto intervenendo a Garlasco (Pavia) alla cena di Natale degli iscritti pavesi di Forza Italia. "Non ho mai visto Berlusconi scendere in campo per pareggiare o fare vincere l'avversario - ha dichiarato -. Siamo convinti di avere le carte in regola per vincere le prossime elezioni con uno schieramento identitario. Concordo pienamente con Giorgia Meloni e Matteo Salvini quando dicono che i governi delle larghe intese hanno fatto il loro tempo"