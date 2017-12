(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Pietro Grasso e Leu? Se ci fosse una sinistra, forse si sceglierebbe come leader uno che proviene dalla sua storia". Lo dice Fausto Bertinotti oggi a "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1. "Stimo molto Grasso e gli sono molto amico, ma la sinistra ormai per presentarsi non può usare questo nome e non può candidare una persona che viene dalla sua storia. Questa mimetizzazione è causa ed effetto della sua dipartita". Grasso non è molto di sinistra? "No, dico semplicemente - ha spiegato - che non appartiene alla storia della sinistra socialista e comunista"