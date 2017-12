(ANSA) - ROMA, 15 DIC - I cambiamenti climatici sono "una minaccia crescente e incombente per fasce sempre più ampie della popolazione mondiale". Lo dice il presidente della Repubblica Mattarella al corpo diplomatico. "Siamo di fronte a fenomeni che non possono essere affrontati se non attraverso un impegno collettivo, lungimirante. Parigi e i successivi risultati delle Conferenze sul clima sono passi positivi nella giusta direzione e l'unità di fondo che si è registrata costituisce un fattore incoraggiante, che auspichiamo possa contribuire a riassorbire, nel tempo, le spinte di chi pensa di non riconoscersi in questo sforzo