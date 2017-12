(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Gli strumenti per il controllo e lo sviluppo pacifico di applicazioni nucleari in campo civile esistono e ad essi occorre fare riferimento, come hanno dimostrato, in tempi recentissimi, le intese raggiunte con l'Iran". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando al Corpo diplomatico durante la cerimonia per gli auguri al Quirinale.