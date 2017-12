La salma di Vittorio Emanuele III tornerà in Italia

Le spoglie di re Vittorio Emanuele III di Savoia saranno traslate nel santuario di Vicoforte, nel Cuneese, e troveranno posto in oculo accanto a quello in cui è stata accolta la salma della moglie, la regina Elena. E’ quanto si apprende da una nota del rettore della basilica, don Meo Bessone. Vittorio Emanuele III è oggi sepolto ad Alessandria d’Egitto.

Per ora non si conosce la data di arrivo delle spoglie di Vittorio Emanuele III, re d’Italia dal 1900 al 1946, quando abdicò in favore del figlio Umberto II. In attesa che le sue spoglie vengano traslate, resta chiusa la cappella di San Bernardo, dove ieri il rettore, don Meo Bessone, ha celebrato la preghiera prevista dal rito delle esequie per l’arrivo delle spoglie della regina Elena.

La cappella è nota anche come mausoleo del duca Carlo Emanuele I, che vi è sepolto, e che sostenne l’inizio della costruzione del santuario tra il 1596 e i primi anni del '600.

Del rientro in Italia delle spoglie dei sovrani si è iniziato a parlare nel 2011, anno a cui risale la prima richiesta dei famigliari di Casa Savoia. Istanza poi reiterata nel 2013, con la dichiarata disponibilità del vescovo di Mondovì, monsignor Luciano Pacomio.

E’ di ieri, però, la polemica di Vittorio Emanuele, discendente al trono, che ha criticato la sorella Maria Gabriella, per iniziativa della quale è avvenuto il trasferimento. «Non posso non rammaricarmi che tutto ciò sia avvenuto in gran segreto - ha detto -. Giustizia sarà fatta quando tutti i sovrani sepolti in esilio riposeranno nel Pantheon di Roma».