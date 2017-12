Igor non collabora con gli inquirenti. Catturato perché forse era svenuto

Quando è stato preso, "Igor il russo" non avrebbe resistito all’arresto della Guardia Civil, forse perché svenuto o addormentato. In ogni caso non sta aiutando a chiarire i fatti, né si sta dimostrando collaborativo. Lo riporta online "El Periodico de Aragon", secondo cui quello che è successo nella fattoria di El Ventorillo, scena del triplice omicidio in Spagna, possono saperlo con esattezza solo il killer serbo e le sue vittime.

Sembra che i due agenti della Guardia Civil, il 30enne Victor Romero e il 38enne Victor Jesus Caballero, verso le 19 del 14 dicembre stessero facendo accertamenti dopo l’aggressione, il 5, di due persone in una casa colonica ad Albalate del Arzobispo. Secondo alcune fonti la terza vittima, l’allevatore José Luiz Iranzo, stava aiutando le ricerche, secondo altre aveva chiesto aiuto per qualcosa di sospetto nella sua proprietà. Comunque sia andata, i tre si sono trovati di fronte Norbert Feher, dentro un casolare. Il serbo ha sparato, colpendo all’inguine o alle cosce e quindi mortalmente nonostante i giubbotti antiproiettile degli agenti, come ha scritto l’'Heraldo de Aragon'.

Poi, sempre per i media, ha rubato il pick-up verde dell’allevatore e le pistole degli agenti, mentre i feriti chiamavano i soccorsi. Sono morti una volta arrivati nell’ospedale di Andorra. A quel punto è scattata la caccia all’uomo, durata alcune ore e finita verso le tre di notte. Il camioncino, intanto, era stato notato da alcuni cittadini che conoscevano Iranzo e hanno riferito di essere rimasti stupiti di non aver visto lui al volante, ma il conducente esitare ad alcuni incroci stradali.

La Guardia Civil ha bloccato le strade, sono state avvisate unità speciali ed è stato diffuso un identikit del ricercato. Feher ha finito la sua corsa a Maestrazgo, nel comune di Cantavieja, un’ottantina di chilometri da El Ventorillo, uscendo di strada col pick-up. Alcune versioni dicono che è stato trovato proprio sulla strada, addormentato o svenuto. Altre sostengono che avrebbe proseguito per un brevissimo tratto in bicicletta e che sia stato trovato poco dopo, nelle vicinanze. E' stato quindi portato al comando di Teruel, dove gli sono state prese le impronte digitali che hanno collegato il killer ai delitti italiani del primo e dell’8 aprile.

SI INDAGA SULLA RETE DI AIUTI A IGOR IN SPAGNA. Sono una decina i nomi nel mirino degli inquirenti italiani che indagano sull'ipotetica rete di appoggi di 'Igor', il criminale serbo Norbert Feher arrestato in Spagna, dopo una sparatoria con tre morti nella provincia Teruel, in Aragona. La Guardia Civil si è imbattuta in lui casualmente mentre indagava su alcune rapine nella zona.

Da aprile, dopo gli omicidi in Emilia, sono state alcune centinaia le persone controllate dalla Procura di Bologna e dai carabinieri, con intercettazioni, pedinamenti, videosorveglianze e interrogatori, nella speranza di trovare tracce utili per localizzare il latitante. Diversi gli elementi che portavano in Spagna, tra Malaga, Valencia e Madrid; ma piste considerate attendibili hanno puntato l’attenzione anche verso persone residenti tra Serbia, Austria e Francia, che potrebbero aver favorito, coperto o aiutato, anche indirettamente, la fuga del ricercato. Tra questi, alcuni familiari, ma anche ex compagni di carcere, italiani e stranieri.