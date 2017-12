Romania: decine migliaia a funerali ex re Michele

(ANSAmed) - BUCAREST, 16 DIC - Decine di migliaia di romeni, unitamente a rappresentanti di famiglie reali di tutta Europa, hanno dato oggi l'ultimo commosso saluto all'ex re Michele I di Romania, l'ultimo monarca del Paese morto il 5 dicembre scorso all'età di 96 anni nella sua dimora di Aubonne, in Svizzera. Ai funerali di Stato al Palazzo Reale a Bucarest erano presenti tra gli altri il principe Carlo d'Inghilterra, il re di Svezia Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia, l'ex sovrano spagnolo Juan Carlos e la regina Sofia. Molte persone hanno seguito la cerimonia funebre in lacrime, rendendo omaggio al re Michele, ancora molto amato dalla popolazione in Romania. Le autorita' avevano proclamato il 14 dicembre tre giorni di lutto nazionale.